Plus nous cherchons à être heureux, Moins nous le sommes, moins nous le somme, avons-nous souvent l’impression, comment faire alors? Faut-il renoncer au bonheur pour avoir une chance d’être vraiment heureux? Atelier de philosophie Bibliothèque associative AKPLANOU 257 rue Djama Lomé Kodjoviakopé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T18:00:00 2022-03-23T19:00:00

Lieu Bibliothèque associative AKPLANOU Adresse 257 rue Djama Ville Lomé

