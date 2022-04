Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ? Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce jeudi 7 avril un film De Philippe de Chauveron : Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ? Synopsis : Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour “familial” s’annonce mouvementé. Ouverture des portes à 20h30, début du film à 21h00.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

