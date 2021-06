LE VEY Parking du camping des rochers des parcs Le Vey Qu’est ce qui se cache sur ce « rocher » ? (sortie enfants) Parking du camping des rochers des parcs LE VEY Catégorie d’évènement: Le Vey

Parking du camping des rochers des parcs, le jeudi 29 juillet à 16:30

Découvrez tout en vous amusant, les plantes, les animaux et le paysage de la Suisse normande. Au programme, coloriage nature, jeux de recherche et pleins d’autres surprises.

(3km/2h) – Niveau 2

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T16:30:00 2021-07-29T19:00:00

