Qu’est ce qui pousse dans ce champ ? La Fontaine du Dy, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne, France Moret-Loing-et-Orvanne, dimanche 26 mai 2024.

Qu'est ce qui pousse dans ce champ ? Fête de la Nature à la Fontaine du Dy (77) Dimanche 26 mai, 12h00 La Fontaine du Dy, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne, France

Début : 2024-05-26T12:00:00+02:00 – 2024-05-26T12:30:00+02:00

En petit groupe, vous partirez à la découverte des plantes cultivées et de la flore qui pousse de manière spontanée dans la champ. Ce moment sera fait d’observations, de questions et réponses pour en savoir plus sur le cycle des végétaux et comprendre l’utilisation des plantes, la microfaune du sol. Vous repartirez avec des idées précises de la physiologie d’une plante, de ses senteurs et de ses couleurs. Une visite de terrain comme on aime avec petits et grands !

Cette activité sera animée par Guillaume Paepegaey, agriculteur.

Durée : 30 minutes

Activité organisée par La Fontaine du Dy – animations nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/qus

