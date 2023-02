Qu’est-ce que tu as dans la tête ? Cie La Présidente a eu 19 La SouterraineLa Souterraine OT La Souterraine Catégories d’Évènement: Creuse

2023-02-23 21:00:00

1 avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Sous-genre : ludique et instructif

Date : jeudi 23 février – 21h – Micro-Folie

Les jeudis Micro-Folie #5

Tarifs : Plein : 6 €

Réduit & abonné : 3 €

Tout public, à partir de 12 ans

Durée : 50 mn

En vente à partir du 30 septembre Du théâtre avec des morceaux de neuroscience dedans (ou le contraire). « Aujourd’hui, on va vous parler du « cerveau », on n’est pas des spécialistes, mais on en a rencontré un ! Il s’appelle François Tronche. Avec un nom pareil, on s’est dit qu’on pouvait lui faire confiance, enfin surtout parce qu’il est neuroscientifique ! Nous par contre, pas du tout… Nous, on est comédiens, on est acteurs de théâtre ! ». Frédéric Périgaud et Jean-François Bourinet vont essayer de nous expliquer le fonctionnement de l’organe le plus mystérieux du corps humain en faisant des liens avec ce qu’ils connaissent le mieux : le théâtre ! Ils passeront ainsi successivement d’une citation de Victor Hugo à la présentation anatomique de notre encéphale, d’un extrait des « Femmes savantes » à une collection d’idées reçues sur le cerveau, du fonctionnement de la mémoire à la célèbre madeleine de Proust… Toutes les informations sur notre cerveau deviennent une occasion de jeu, d’émotion et de drôlerie, parce que parler du cerveau c’est évidemment l’occasion de parler d’intelligence, mais encore plus de bêtises… 1 avenue de la Liberté La Souterraine La Souterraine

