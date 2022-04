« Qu’est-ce que l’intime ? » – Les ateliers philo 16-20 ans de la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Qu’est-ce que l’intime ? » – Les ateliers philo 16-20 ans de la MEP Maison Européenne de la Photographie, 9 juin 2022, Paris. Le jeudi 09 juin 2022

de 18h00 à 19h30

. payant Tarif : 8€ Nombre de personnes : 15 maximum Durée de la visite : 1h30

À l’attention des jeunes adultes, les ateliers philo 16-20 ans de la MEP – Maison Européenne de la Photographie vous proposent d’allier photographie et philosophie à travers l’exposition Love Songs – Photographies de l’intime dont les thématiques et sujets soulèvent des questions primordiales et existentielles comme : « Qu’est-ce que l’intime ? » Philosopher c’est aussi s’autoriser à douter et accepter qu’une part de ce qui nous entoure, nous échappe… Les ateliers philo proposent de remettre en cause les certitudes de chacun tout en laissant place à l’affirmation de sa pensée. Dans l’atelier « Qu’est-ce que l’intime ? », les participants plongent au cœur de la thématique de l’exposition Love Songs en interrogeant les frontières de l’intimité de chacun : où commence-t-elle et où s’arrête-t-elle ? Qui définit ce qui est intime ou ce qui ne l’est pas ? Un journal, un mot, un rire, une relation, peuvent-ils être intimes ? L’atelier propose d’investir les domaines du secret, du dit et du non-dit mais aussi du Soi et de l’Autre. Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris Contact : https://www.mep-fr.org/event/visites-commentees-love-songs-16-20-ans/ 0144787523 reservation@mep-fr.org https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

© Nobuyoshi Araki De la série « Voyage sentimental », 1971, Collection MEP, Paris. Don de la société Dai Nippon Printing Co., Ltd. – © Nobuyoshi Araki, courtesy Taka Ishii Gallery

