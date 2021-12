Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Qu’est-ce que l’informatique ? Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au mercredi 1 décembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

12 ans et +. Comment une machine peut-elle faire des choses utiles avec des 0 et des 1 ? C'est ce que nous vous montrerons à travers le fonctionnement d'incroyables machines utilisant des cartes trouées, des dizaines de milliers de tubes à vide jusqu'aux mystérieux transistors de vos ordinateurs. Vous saurez enfin ce qu'est l'informatique ! Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

2021-09-18T11:40:00 2021-09-18T12:40:00;2021-09-18T11:40:00 2021-09-18T12:40:00;2021-10-02T11:40:00 2021-10-02T12:40:00;2021-10-02T11:40:00 2021-10-02T12:40:00;2021-10-06T13:00:00 2021-10-06T14:00:00;2021-10-06T13:00:00 2021-10-06T14:00:00;2021-10-16T11:40:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T11:40:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-29T13:00:00 2021-10-29T14:00:00;2021-10-29T13:00:00 2021-10-29T14:00:00;2021-10-30T13:00:00 2021-10-30T14:00:00;2021-10-30T13:00:00 2021-10-30T14:00:00;2021-11-04T10:20:00 2021-11-04T11:10:00;2021-11-04T10:20:00 2021-11-04T11:10:00;2021-11-14T13:00:00 2021-11-14T14:00:00;2021-11-14T13:00:00 2021-11-14T14:00:00;2021-11-27T11:40:00 2021-11-27T12:40:00;2021-11-27T11:40:00 2021-11-27T12:40:00;2021-11-28T10:20:00 2021-11-28T11:10:00;2021-11-28T10:20:00 2021-11-28T11:10:00;2021-12-01T14:20:00 2021-12-01T15:20:00;2021-12-01T14:20:00 2021-12-01T15:20:00

