Qu’est-ce que l’informatique ? Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Qu’est-ce que l’informatique ? Les Étincelles du Palais de la découverte, 27 juin 2021, Paris. Qu’est-ce que l’informatique ?

du dimanche 27 juin 2021 au dimanche 17 avril à Les Étincelles du Palais de la découverte

[12 ans et +] Les ordinateurs nous sont familiers mais ressemblent parfois à des « boîtes noires » au fonctionnement mystérieux. Mais pas de panique, leurs principes de base ne sont au fond pas bien sorciers ! Données, algorithmes, machines et langages seront dévoilés dans cet exposé. À travers le fonctionnement d’incroyables machines utilisant des cartes trouées ou des dizaines de milliers de tubes à vide, jusqu’aux mystérieux transistors de vos ordinateurs, découvrons les notions de base à l’origine de ces technologies. Vous saurez enfin ce qu’est vraiment l’informatique ! [12 ans et +] Les ordinateurs nous sont familiers, mais les bases de leur fonctionnement ne le sont pas toujours. Découvrons les fondements de l’informatique. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T10:20:00 2021-06-27T11:20:00;2021-07-13T11:40:00 2021-07-13T12:40:00;2021-07-21T11:40:00 2021-07-21T12:40:00;2021-07-23T10:20:00 2021-07-23T11:20:00;2021-07-27T11:40:00 2021-07-27T12:40:00;2021-08-07T11:40:00 2021-08-07T12:40:00;2021-08-24T11:40:00 2021-08-24T12:40:00;2021-09-04T11:40:00 2021-09-04T12:40:00;2021-09-05T10:20:00 2021-09-05T11:20:00;2021-09-18T11:40:00 2021-09-18T12:40:00;2021-10-02T11:40:00 2021-10-02T12:40:00;2021-10-06T13:00:00 2021-10-06T14:00:00;2021-10-16T11:40:00 2021-10-16T12:40:00;2021-10-17T10:20:00 2021-10-17T11:20:00;2021-10-29T13:00:00 2021-10-29T14:00:00;2021-10-30T13:00:00 2021-10-30T14:00:00;2021-11-04T10:20:00 2021-11-04T11:20:00;2021-11-14T13:00:00 2021-11-14T14:00:00;2021-11-27T11:40:00 2021-11-27T12:40:00;2021-11-28T10:20:00 2021-11-28T11:20:00;2021-12-01T14:20:00 2021-12-01T15:20:00;2021-12-12T13:00:00 2021-12-12T14:00:00;2021-12-24T10:20:00 2021-12-24T11:20:00;2021-12-28T11:40:00 2021-12-28T12:40:00;2022-01-05T13:00:00 2022-01-05T14:00:00;2022-01-08T11:40:00 2022-01-08T12:40:00;2022-01-09T10:20:00 2022-01-09T11:20:00;2022-01-23T13:00:00 2022-01-23T14:00:00;2022-01-26T13:00:00 2022-01-26T14:00:00;2022-02-05T11:40:00 2022-02-05T12:40:00;2022-02-06T10:20:00 2022-02-06T11:20:00;2022-02-19T11:40:00 2022-02-19T12:40:00;2022-02-20T10:20:00 2022-02-20T11:20:00;2022-02-24T10:20:00 2022-02-24T11:20:00;2022-03-06T11:40:00 2022-03-06T12:40:00;2022-04-17T13:00:00 2022-04-17T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Qu’est-ce que l’informatique ? Les Étincelles du Palais de la découverte 2021-06-27 was last modified: by Qu’est-ce que l’informatique ? Les Étincelles du Palais de la découverte Les Étincelles du Palais de la découverte 27 juin 2021 Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris

Paris