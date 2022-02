QU’EST-CE QUE L’ICÔNE – CONFÉRENCE MAGUELONE DE LA RONCIÈRE Segré-en-Anjou Bleu, 5 mars 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

Qu’est-ce que l’icône ? » par Maguelone de la Roncière, historienne d’art et iconographe. Conférence arts. Samedi 5 mars, 20 h 30, église Saint-Pierre, chemin de Bourbelaine, Nyoiseau, Segré-en-Anjou Bleu. En lien avec l’écriture d’une « Icône de la Sainte-Famille » pour l’église de Nyoiseau, son auteure, iconographe et historienne d’art Maguelone de la Roncière donnera une conférence intitulée : « Qu’est-ce que l’icône ? ». Organisée par l’Association de sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Nyoiseau.

Tarif : libre. Contact et réservation : 02 41 61 19 78.

Une conférence se tiendra le samedi 05 mars 2022 à l’église Saint-Pierre de Nyoiseau par Mageelone de la Roncière.

