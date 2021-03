Cesson-Sévigné En virtuel Cesson-Sévigné Qu’est-ce que les données ont apporté aux épidémiologistes dans leur lutte contre la pandémie ? En virtuel Cesson-Sévigné Catégorie d’évènement: Cesson-Sévigné

En virtuel, le jeudi 11 mars à 18:00

Vous aimiez le Breizh Data Day en présentiel avec sa quinzaine de conférences marathon, les échanges conviviaux et le café serré du matin ?

On va être patient cette année (jeu de mots, maître Capello). Le Breizh Data Club présente son premier cycle de viso-conférences et ce sera dès jeudi avec « Data & Santé ».

Nouveau rituel : des jeudi, à 18h. Vous apportez vos cacahuètes, vos chips de légumes, vos petits choux-fleurs croquants et votre boisson à bulles fines, devant notre scène 1920×720 : [https://www.meetup.com/Breizh-Data-Club/events/276686396/](https://www.meetup.com/Breizh-Data-Club/events/276686396/)

Inscription sur https://www.meetup.com/Breizh-Data-Club/events/276686396/

