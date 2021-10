Qu’est-ce que le théâtre ? – Théâtre de l’Ultime Salle polyvalente de Landebaudière, 13 novembre 2021, La Gaubretière.

**Spectacle tout public dès 12 ans** **BILLETTERIE** 02 51 65 11 32 – Office de tourisme du Pays de Mortagne Permanence à la mairie de La Gaubretière le samedi 30 octobre (9 h – 12 h) L’art dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les français, juste après les crises sanitaires et le réchauffement climatique. Face à cette inquiétude, des professionnels répondent aux questions que tous se posent : faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ? A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Etc. **Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit, avec beaucoup d’humour, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander.** ### À PROPOS DES ARTISTES Le Théâtre de l’Ultime est un collectif de neuf comédiens installé à Bouguenais. Il interroge notre monde et nos sociétés contemporaines par le biais de créations dramaturgiques, de textes contemporains ou anciens. Ses spectacles populaires et accessibles font la part belle aux acteurs. _Mentions obligatoires et distribution sur_ [_theatredelultime.fr_](https://theatredelultime.fr/) ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Pièce de théâtre proposée dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

Salle polyvalente de Landebaudière Rue du Commandant Sauvageot 85130 LA GAUBRETIÈRE La Gaubretière Vendée



