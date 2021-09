QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? | THÉÂTRE DE L’ULTIME Loiron-Ruillé, 7 septembre 2021, Loiron-Ruillé.

Les 3 Chênes font leur rentrée ! (et on espère bien que cette saison 21/22 ne sera pas interrompue !). Venez nous rejoindre pour ce moment de présentation de la nouvelle saison. Dès 19h, l’équipe vous accueille dans le hall du théâtre pour un grand tour d’horizon des rendez-vous de l’année. Nous avons hâte de vous retrouver !

Et pour prolonger cette découverte en toute bonne humeur, petite pépite théâtrale avec “Qu’est-ce que le théâtre ?” du Théâtre de l’Ultime. Dans ce spectacle loufoque, entre pièce de théâtre et conférence délirante, les comédiens Claudine Bonhommeau et Loïc Auffret convoquent nos questionnements sur l’art d’être spectateur : comment dépasser l’angoisse de la réservation ? A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Avec une autodérision sans limite, ils vous disent tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander. Gageons qu’avec cette invitation impertinente, vous ne pourrez qu’aimer le théâtre !

Infos pratiques :

Tout publicTarif(s) : Gratuit

Réservation au 02 43 10 25 80 – culture@agglo-laval.fr

Durée : 1h30min – À partir de 12 ans

