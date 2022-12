Qu’est-ce que le théâtre ? Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Qu’est-ce que le théâtre ? Perche en Nocé, 17 décembre 2022, Perche en Nocé . Qu’est-ce que le théâtre ? Préaux du Perche Salle des fêtes Perche en Nocé Orne Salle des fêtes Préaux du Perche

2022-12-17 – 2022-12-17

Salle des fêtes Préaux du Perche

Perche en Nocé

Orne Le Théâtre Bascule accueille une petite pépite théâtrale qui tourne partout en France depuis l’an passée. Sous forme d’une fausse conférence menée par deux compères du Théâtre de l’Ultime de Nantes, il s’agira sous forme décalée de se poser la question « QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? » « Tout ce que vous avez voulu savoir sur le Théâtre sans jamais oser le demander ». « Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les français, juste après les attentats terroristes, les crises sanitaires et le réchauffement climatique. Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus répondent aux questions que tous se posent : Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ? A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ? Etc… Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander. » teaser : https://www.google.com/search?q=youtube+qu%27est-ce+que+le+theatre+ultime&rlz=1C1CHBF_frFR906FR906&oq=youtube+qu%27est-ce+que+le+theatre+ultime&aqs=chrome..69i57j69i64.7365j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:d6732e06,vid:k0eDl9mQH50 Pratique : à la salle des fêtes de Préaux du Perche – Spectacle tout public dès 12 ans – Sur réservation. Le Théâtre Bascule accueille une petite pépite théâtrale qui tourne partout en France depuis l’an passée. Sous forme d’une fausse conférence menée par deux compères du Théâtre de l’Ultime de Nantes, il s’agira sous forme décalée de se poser la question « QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? » « Tout ce que vous avez voulu savoir sur le Théâtre sans jamais oser le demander ». « Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les français, juste après les attentats terroristes, les crises sanitaires et le réchauffement climatique. Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus répondent aux questions que tous se posent : Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ? A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ? Etc… Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander. » teaser : https://www.google.com/search?q=youtube+qu%27est-ce+que+le+theatre+ultime&rlz=1C1CHBF_frFR906FR906&oq=youtube+qu%27est-ce+que+le+theatre+ultime&aqs=chrome..69i57j69i64.7365j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:d6732e06,vid:k0eDl9mQH50 Pratique : à la salle des fêtes de Préaux du Perche – Spectacle tout public dès 12 ans – Sur réservation. +33 6 84 49 18 51 Salle des fêtes Préaux du Perche Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Perche en Nocé Orne Salle des fêtes Préaux du Perche Ville Perche en Nocé lieuville Salle des fêtes Préaux du Perche Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche-en-noce/

Qu’est-ce que le théâtre ? Perche en Nocé 2022-12-17 was last modified: by Qu’est-ce que le théâtre ? Perche en Nocé Perche en Nocé 17 décembre 2022 Orne Perche en Nocé Préaux du Perche Salle des fêtes Perche en Nocé Orne

Perche en Nocé Orne