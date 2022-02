QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? – LE CARGO Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

QU'EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? – LE CARGO
2022-05-07
Salle culturelle le Cargo Place du Port
Segré-en-Anjou Bleu

Salle culturelle le Cargo Place du Port

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les Français, juste après les attentats terroristes et le réchauffement climatique.

Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus répondent aux questions que tous se posent : Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ? Va-t-on devenir socialiste ? A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ? …

Commençant à la manière d’une conférence, Qu’est-ce que le théâtre ? est une pièce loufoque, une causerie délirante sur les mystères du théâtre et l’art d’être spectateur : grâce à cette sorte de manuel de survie en milieu théâtral, vous saurez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander ! Durée : 55min

