Qu’est-ce que le Théâtre ? Conférence théâtrale décalée – Théâtre de l’Ultime

2023-04-01 20:30:00 – 2023-04-01 21:30:00 Toutes les enquêtes d’option le prouvent : l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les français, juste après les attentats terroristes, les crises sanitaires et le réchauffement climatique. Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus répondent aux questions que tous se posent: Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ? A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ? Etc… Dans une atmosphère intime et décontractée. Qu’est-ce le théâtre ? vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

