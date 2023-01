Qu’est-ce que le théâtre ? Centre Marcet / Nouveau Pavillon, 2 février 2023, Bouguenais.

2023-02-02 Représentations du 1er au 3 février 2023 à 20h

Horaire : 20:00 20:55

Gratuit : non 15 € Réservation en ligne : www.theatredelultime.frContact : 06 95 44 98 39Mail : contact@theatredelultime.fr

Comédie – Conférence loufoque.Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ? A-t-on le droit de s’endormir ? Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ? etc. Réponses avec nos experts… Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau. « Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les Français, juste après les attentats terroristes, les crises sanitaires et le réchauffement climatique. Face à cette inquiétude, des professionnels répondent aux questions que tous se posent… Dans une atmosphère intime et décontractée, on vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander… Pièce de Benoit Lambert et Hervé BlutschAvec Claudine Bonhommeau et Loïc AuffretProduction Théâtre de l’Ultime Durée : 55 min.

Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

http://www.theatredelultime.fr/