Qu’est-ce que le Land Art ? Val-d’Aigoual, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Val-d'Aigoual.

Qu’est-ce que le Land Art ? 2021-07-21 – 2021-07-21 Maison de l’Aigoual Col de la Serreyrède

Val-d’Aigoual Gard Val-d’AigoualMaison de l’Aigoual Gard

L’Atelier des Monts brumeux vous propose durant le printemps et l’été, plusieurs animations autour de l’art et de la nature, création avec la nature, visites guidées, création de papier, croquis pour agrémenter votre carnet de voyage, seul, en groupe ou en famille, de 6 à 106 ans…- Visites guidées et animées par une artiste présente sur le Parcours « Les Balcons de L’Aigoual » et originaire du massif. Excellent moyen de se cultiver tout en découvrant la forêt de l’Aigoual. Adapté aux familles. Environ 2h, sans difficulté particulière. – Qu’est ce que le Land Art ? diffusion d’un petit film en introduction avant d’aller sur le terrain créer avec la nature. A partir de 6 ans.- Créer avec la nature sur les traces d’artistes reconnus comme Andy Goldsworthy ou Nils Udo. Ateliers pour tous: parents, grands-parents et enfants peuvent participer en même temps et partager un moment agréable de création au cœur de la forêt, en toute simplicité. – Atelier de création de papier pour tout public. Une artiste plasticienne vous accompagne dans la création de papier recyclé, vous repartirez avec un petit souvenir.- Atelier de croquis au jardin des Sambucs. Guidé par une artiste illustratrice, vous pourrez agrémenter votre carnet de voyage ou votre simple carnet de croquis en observant la nature luxuriante et l’architecture atypique de ce jardin merveilleux.La plupart des animations sont gratuites (sauf celles qui se déroulent au Jardin des Sambucs) ; vous pouvez adhérer à l’association, ainsi vous serez informés de toutes nos actions.A partir de 6 ans, groupes de 10 personnes maximum (sauf si la crise sanitaire décide de prendre du recul !) Inscription recommandée : Céline – 06 01 07 65 43 / Office de Tourisme – 04 67 82 64 67 Possibilité de demander des interventions pour des familles ou groupes en dehors de ces dates et toute l’année, nous avons aussi un programme pédagogique et nous nous déplaçons dans toute la région. (Informations et tarifs 06 01 07 65 43)

atelierdesmontsbrumeux@gmail.com +33 4 67 82 64 67 https://celpial.wixsite.com/celinepialot/l-atelier-des-monts-brumeux

