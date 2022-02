Qu’est-ce que l’art islamique ? par Nourane Ben Azzouna Musée Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Qu’est-ce que l’art islamique ? par Nourane Ben Azzouna Musée Paul-Dupuy, 15 février 2022, Toulouse. Qu’est-ce que l’art islamique ? par Nourane Ben Azzouna

Musée Paul-Dupuy, le mardi 15 février à 20:00

Qu’est-ce que l’art islamique ? par Nourane BEN AZZOUNA, Docteure en histoire de l’art, Maître de conférences en Histoire des Arts de l’Islam, Faculté des Sciences Historiques de l’Université de Strasbourg. Conférence organisée dans le cadre de l’exposition #ArtsIslam. Entrée gratuite

Entrée gratuite, réservation en ligne

Conférence proposée par l’Ecole du Louvre Musée Paul-Dupuy rue de la pleau, toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T20:00:00 2022-02-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Paul-Dupuy Adresse rue de la pleau, toulouse Ville Toulouse lieuville Musée Paul-Dupuy Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée Paul-Dupuy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Qu’est-ce que l’art islamique ? par Nourane Ben Azzouna Musée Paul-Dupuy 2022-02-15 was last modified: by Qu’est-ce que l’art islamique ? par Nourane Ben Azzouna Musée Paul-Dupuy Musée Paul-Dupuy 15 février 2022 Musée Paul Dupuy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne