Qu’est-ce que la religion peut apporter dans la crise écologique ? Collège des Bernardins Paris, mercredi 24 avril 2024.

La crise écologique et climatique, ou plus exactement ce qu’il appelait « l’intrusion de Gaïa » s’est progressivement imposée comme un sujet central et même brûlant dans l’oeuvre du philosophe Bruno Latour, jusqu’aux publications de Face à Gaïa (2015) puis Où Atterrir ? (2027) et Où suis-je ? (2021).

L’originalité des entretiens conduits de novembre 2020 à janvier 2021 et publiés dans La religion à l’épreuve de l’écologie (2024) est d’adresser cette question à partir d’une réflexion sur la religion et le christianisme en particulier. Réflexion dont nous voyons – et c’est l’autre originalité de l’ouvrage publié à titre posthume par Les empêcheurs de penser en rond – qu’elle est présente dans le travail de Bruno Latour au tout début, avec sa thèse Exégèse et Ontologie publiée pour la première fois dans cet ouvrage, comme à la toute fin avec ces entretiens. C’est un fil qui, discrètement, traverse son oeuvre, Latour considérant la religion comme un « mode d’existence » parmi la pluralité de modes d’existence qui, selon lui, caractérisent les modernes.

PROGRAMME

Anne-Sophie Breitwiller et Pierre-Louis Choquet, sociologues, intervieweurs de Bruno Latour

et sociologues, intervieweurs de Bruno Latour P. Olric de Gélis , théologien, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins

, théologien, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins Grégory Quenet , historien de l’environnement à l’UVSQ Paris-Saclay, titulaire de la chaire Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la Terre du Collège des Bernardins

, historien de l’environnement à l’UVSQ Paris-Saclay, titulaire de la chaire Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la Terre du Collège des Bernardins Camille Riquier, philosophe, doyen de la faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris

Table-ronde animée par Philippe Pignarre, directeur des Empêcheurs de penser en rond (éditeur de l’ouvrage).

Collège des Bernardins