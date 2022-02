Qu’est-ce que la note bleue ? Lion-sur-Mer, 26 mars 2022, Lion-sur-Mer.

Qu’est-ce que la note bleue ? Sur la digue Salle Trianon Lion-sur-Mer

2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 Sur la digue Salle Trianon

Lion-sur-Mer Calvados Lion-sur-Mer

C’est un film de Zulawski, un célèbre label discographique « Blue Note », un livre de Michel Glotz, deux intervalles musicaux…

La note bleue est partout : état d’esprit, état d’âme, romantisme, sonorité incontournable du jazz et du blues, sa définition est complexe et multiple. Mais elle reste reconnaissable à la première écoute.

La Compagnie des Cigales explorera les multiples facettes de cette célèbre note bleue à travers des textes, publiés ou originaux.

Piano : François Chesnel et Sylvie Huguenin. Lectures : Thierry Dodard et Sophie Marie.

C’est un film de Zulawski, un célèbre label discographique « Blue Note », un livre de Michel Glotz, deux intervalles musicaux…

La note bleue est partout : état d’esprit, état…

accueil@lionsurmer.fr +33 2 31 36 12 00

C’est un film de Zulawski, un célèbre label discographique « Blue Note », un livre de Michel Glotz, deux intervalles musicaux…

La note bleue est partout : état d’esprit, état d’âme, romantisme, sonorité incontournable du jazz et du blues, sa définition est complexe et multiple. Mais elle reste reconnaissable à la première écoute.

La Compagnie des Cigales explorera les multiples facettes de cette célèbre note bleue à travers des textes, publiés ou originaux.

Piano : François Chesnel et Sylvie Huguenin. Lectures : Thierry Dodard et Sophie Marie.

Sur la digue Salle Trianon Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-25 par