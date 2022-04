Qu’est ce que la francophonie ? Son importance dans le monde Saint-Malo, 28 avril 2022, Saint-Malo.

2022-04-28 – 2022-04-28 Saint-Servan Place Bouvet

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Conférence proposée par la Maison de la francophonie de Bretagne et animée par Christian Philip, co-président du Réseau International des Maisons des Francophonies et ancien Recteur d’Académie et Député du Rhône.

mfbstmalo@gmail.com

