Collège des Bernardins, le samedi 11 décembre à 15:00

« Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif et son futur est toujours conditionnel » Jean Cocteau En compagnie de Socrate amoureux, nous tâcherons de distinguer les différents sens que peut recouvrir cette affirmation. Pouvons-nous libérer nos déclarations d’amour et d’amitié des ambiguïtés qui peuvent blesser et les enrichir de nouvelles résonances ? Pour aller plus loin Salim Mokaddem et Yann Le Bras, Socrate est amoureux, Les petits Platons, Paris. Les apprentis philosophes, qu’est-ce que c’est ? En compagnie de Patricia Strauss, découvrez l’amour de la sagesse et apprenez à réfléchir, en famille ou entre amis, aux grandes questions de la vie ! La démarche des petits Platons s’appuie sur l’histoire de la philosophie, qui vient enrichir notre questionnement : à partir des ouvrages de la collections, venez vous initier à la philosophie ! Des ateliers pour grandir dans l’art de se questionner, conforter son aptitude à la réflexion et éprouver la joie de penser ensemble, à la lumière des auteurs et textes philosophiques ! Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/quest-ce-que-je-dis-quand-je-dis-je-taime-202122

Le Jeune public au Collège des Bernardins.

