Metz Musée de la Cour d'Or Metz, Moselle « Qu’est-ce que c’est que ce truc ? » Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

« Qu’est-ce que c’est que ce truc ? » Musée de la Cour d’Or, 18 septembre 2021, Metz. « Qu’est-ce que c’est que ce truc ? »

Musée de la Cour d’Or, le samedi 18 septembre à 15:15 Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 1h. Type de visite : visite à destination des adultes et des enfants à partir de 6 ans.

Guttrolf, baguenaudier, strigile et autres objets anciens que la modernité a fait tomber dans l’oubli n’auront plus de secret pour vous après cette visite. Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Musée de la Cour d'Or Adresse 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Ville Metz lieuville Musée de la Cour d'Or Metz