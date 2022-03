Qu’est-ce-que çà veut dire grandir ? Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery VOISINS-LE-BX Catégorie d’évènement: VOISINS-LE-BX

Qu’est-ce-que çà veut dire grandir ? Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery, 13 mai 2022, VOISINS-LE-BX. Qu’est-ce-que çà veut dire grandir ?

Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery, le vendredi 13 mai à 19:00

**RENCONTRE-DÉBAT** Le corps change, les idées aussi. Le rapport avec les adultes (parents)… Quelles sont les étapes de cette “croissance” ? Peut-on être “petit” pour quelque chose et “grand” pour autre chose ? Libérer la parole des adolescents afin qu’ils s’expriment sur leur corps sans tabou, sans crainte, sans pudeur… **_Avec Corine Nowak / Les voix des petits philosophes_** _De 12 à 17 ans – Sur réservation_

Qu’est-ce que cela représente de “devenir grand” ? Qu’est-ce qui change ? À quoi on reconnaît qu’on grandit ? Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery 5 place de la Division Leclerc VOISINS-LE-BX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T21:00:00

