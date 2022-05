Qu’est-ce concert – Les contres temps en concert à l’Oasis Réquista Réquista Catégorie d’évènement: Réquista

Qu’est-ce concert – Les contres temps en concert à l’Oasis Réquista, 27 mai 2022, Réquista. Qu’est-ce concert – Les contres temps en concert à l’Oasis 8 avenue du marché Réquista

2022-05-27 – 2022-05-27

8 avenue du marché Réquista Aveyron Réquista Les contres temps, Groupe festif variété Pop-rock

Les contres temps en duo ou en trio, vous promette une soirée haute en couleurs ! Ils puisent leur énergie dans le public ? Chaque soirée est unique, est basée sur le partage. Leur style musical est un mélange de variété / rock acoustique à la sauce contre temps. Avec eux, pas de risque de s’endormir. Un répertoire très varié : Brassens, Téléphone, La Compagnie créole, Indochine, Au petit bonheur, Boulevard des airs… Avec Romain : guitariste et animateur en tout genre Mélissa : chanteuse aux multiples facettes Seb : bassiste à l’âme rock’n’roll. Dans le cadre du dispositif – Qu’est-ce concert +33 5 65 46 11 70 Les contres temps, Groupe festif variété Pop-rock

Les contres temps en duo ou en trio, vous promette une soirée haute en couleurs ! Ils puisent leur énergie dans le public ? Chaque soirée est unique, est basée sur le partage. Leur style musical est un mélange de variété / rock acoustique à la sauce contre temps. Avec eux, pas de risque de s’endormir. Un répertoire très varié : Brassens, Téléphone, La Compagnie créole, Indochine, Au petit bonheur, Boulevard des airs… Avec Romain : guitariste et animateur en tout genre Mélissa : chanteuse aux multiples facettes Seb : bassiste à l’âme rock’n’roll. Aveyron Culture

8 avenue du marché Réquista

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Aveyron Culture

Détails Catégorie d’évènement: Réquista Autres Lieu Réquista Adresse 8 avenue du marché Ville Réquista lieuville 8 avenue du marché Réquista

Réquista Réquista https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/requista/

Qu’est-ce concert – Les contres temps en concert à l’Oasis Réquista 2022-05-27 was last modified: by Qu’est-ce concert – Les contres temps en concert à l’Oasis Réquista Réquista 27 mai 2022

Réquista