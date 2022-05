Qu’est-ce concert – Duo à deux en concert Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Catégories d’évènement: Aveyron

Sévérac-d'Aveyron

Qu’est-ce concert – Duo à deux en concert Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron, 22 juillet 2022, Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron. Qu’est-ce concert – Duo à deux en concert Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

2022-07-22 – 2022-07-22

Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron Aveyron Lapanouse de Sévérac Villeplaine Sévérac d’Aveyron Duo à deux, duo festif variété Un duo festif à deux ! Ce sont deux aveyronnais, qui partagent avec amour et rigolade des grands classiques de la chanson à leurs sauces avec un répertoire très large (chanson festive, rock, funk, électro, musette énervé, etc.) Guitare x 2, accordéon, basse, percu ! Leur but est simple : vous faire danser ! Dans le cadre du dispositif Qu’est-ce concert Duo à deux, duo festif variété Un duo festif à deux ! Ce sont deux aveyronnais, qui partagent avec amour et rigolade des grands classiques de la chanson à leurs sauces avec un répertoire très large (chanson festive, rock, funk, électro, musette énervé, etc.) Guitare x 2, accordéon, basse, percu ! Leur but est simple : vous faire danser ! Aveyron Culture

Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

dernière mise à jour : 2022-03-17 par Aveyron Culture

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Sévérac-d'Aveyron Autres Lieu Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Adresse Ville Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron lieuville Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Departement Aveyron

Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/severac-daveyronseverac-daveyron/

Qu’est-ce concert – Duo à deux en concert Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron 2022-07-22 was last modified: by Qu’est-ce concert – Duo à deux en concert Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron 22 juillet 2022 Aveyron Sévérac-d'Aveyron

Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Aveyron