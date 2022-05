Qu’est-ce concert – Dézacorléon en concert Rignac Rignac RignacRignac Catégories d’évènement: 12390

Rignac

Qu’est-ce concert – Dézacorléon en concert Rignac Rignac, 3 septembre 2022, RignacRignac. Qu’est-ce concert – Dézacorléon en concert Rignac Rignac

2022-09-03 – 2022-09-03

Rignac 12390 Rignac 12390 D 977 Racanel Rignac DéZaKorLéon accordeon festif et engagé punk musette anarcho poétique ! dans le cadre du dispositif qu’est-ce concert le.racanel@orange.fr +33 5 65 64 46 49 DéZaKorLéon accordeon festif et engagé punk musette anarcho poétique ! Aveyron Culture

Rignac Rignac

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: 12390, Rignac Autres Lieu Rignac Rignac Adresse Ville RignacRignac lieuville Rignac Rignac Departement 12390

Rignac Rignac RignacRignac 12390 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rignacrignac/

Qu’est-ce concert – Dézacorléon en concert Rignac Rignac 2022-09-03 was last modified: by Qu’est-ce concert – Dézacorléon en concert Rignac Rignac Rignac Rignac 3 septembre 2022 12390 Rignac

RignacRignac 12390