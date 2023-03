Balade naturaliste : les végétations de bords de cours d’eau Quesnoy- sur- Deûle Quesnoy-sur-Deûle Catégories d’Évènement: Nord

Quesnoy-sur-Deûle

Balade naturaliste : les végétations de bords de cours d’eau Quesnoy- sur- Deûle, 24 mai 2023, Quesnoy-sur-Deûle. Balade naturaliste : les végétations de bords de cours d’eau Mercredi 24 mai, 10h00 Quesnoy- sur- Deûle Gratuit « L’eau est indispensable à la vie », certes… Mais elle represente aussi une forte contrainte lorsqu’elle devient le milieu de vie des plantes. Comment ces dernières font pour y pousser, pour y nourir et s’y reproduire ? Quelles espèces retrouve-t-on au bord, et parfois dans l’eau ?

Balade animée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul

Heure de rendez-vous de 10h à12h

Durée : 2h

Lieu : Allée des étreindelles, 59890 Quesnoy- sur- Deûle

N° de tél pour renseignements : 03 28 49 00 83 Quesnoy- sur- Deûle Allée des étreindelles, 59890 Quesnoy- sur- Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T10:00:00+02:00 – 2023-05-24T12:00:00+02:00

2023-05-24T10:00:00+02:00 – 2023-05-24T12:00:00+02:00 eau vie Gaétan Dalle

