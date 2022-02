Quésaco-Labo l’Archéolabo Forum des Arts & de la Culture, 26 mars 2022, Talence.

Quésaco-Labo l’Archéolabo

du samedi 26 mars au mercredi 27 avril à Forum des Arts & de la Culture

L’exposition Archéolabo XXL a pour but de vous faire découvrir quelques-uns des multiples enjeux de l’archéologie. Grâce au partenariat de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), nous vous proposons d’en savoir plus sur les principes fondateurs et les grandes questions qui sous-tendent cette science passionnante. Le jeune public est convié à expérimenter et découvrir le monde de la recherche en archéologie. Grâce à des ateliers ludiques animés par notre médiatrice scientifique, les enfants interrogent les vestiges, réalisent une fouille, et explorent les techniques antiques de construction.

Sur inscription

Forum des Arts & de la Culture place alcala de henares Talence Talence Gironde



