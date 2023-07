TOMAHAWK FESTIVAL – 08.09.10 SEPT 2023 Boulodrome de Querrien Querrien, 8 septembre 2023 18:00, Querrien.

Oyé, oyé ! L’équipe du Tomahawk fest te donne rdv les 8, 9 & 10 septembre pour une expédition que tu n’es pas prêt.e d’oublier ! 8 – 10 septembre 1

Direction l’île mystérieuse pour plonger dans un univers décalé ! Au programme : 3 jours de festival, de la zik, de l’art de rue et des animations, des artisans, de la joiiiiie et des sourires… Tout ça à la portée de toutes les bourses et sur prix libre ! Alors, prêt.e à en prendre plein les mirettes ? ✨

️ Cette année nous embarquons pour la 9ème édition du Tomahawk Festival ! Au fil du temps nous avons vu ce p’tit festoche devenir une grande fête régionale… Avec un public plus qu’hétéroclites, où se croisent anciens, teufeurs, paysans, hippies, ouvriers, keupons, cadres dans le tertiaire, geeks et bien d’autres espèces d’humanoïdes !

️ Venez passer 3 jours hors du temps, pour un exil assuré ! Cette île sera l’endroit où chacun peut laisser de côté sa vie de tous les jours, tchaooo le boulot-dodo, et bienvenue dans un monde parallèle le temps d’un week-end…

️ Nous espérons vous voir nombreux pour conquérir cette île mystérieuse et profiter de cette belle aventure !! Émerveillez-vous, étonnez-les, laissez-vous aller, et surtout, prenons tou.te.s le temps en septembre prochain de rêver tou.te.s ensemble !

Boulodrome de Querrien rue du stade, querrien 29310 Querrien 29310 Finistère