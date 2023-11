MARCHÉ DE NOËL – QUERRÉ Querré Les Hauts-d’Anjou, 2 décembre 2023, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou,Maine-et-Loire

Marché de Noël à Querré samedi 02 décembre 2023 proposé par l’Association des Parents d’élèves et le Comité des fêtes de Querré..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Querré Salle communale

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market in Querré on Saturday, December 02, 2023 organized by the Querré Parents’ Association and the Comité des fêtes de Querré.

Mercado de Navidad en Querré el sábado 02 de diciembre de 2023 organizado por la Asociación de Padres y el Comité des fêtes de Querré.

Weihnachtsmarkt in Querré am Samstag, den 02. Dezember 2023, angeboten von der Elternvereinigung und dem Festkomitee von Querré.

