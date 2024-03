QUERALT LAHOZ L’épicentre Vésenaz, samedi 20 avril 2024.

QUERALT LAHOZ LATIN / HIP HOP / REGGAETON Samedi 20 avril, 20h30 L'épicentre CHF 30.-

Début : 2024-04-20T20:30:00+02:00 – 2024-04-20T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T20:30:00+02:00 – 2024-04-20T22:30:00+02:00

QUERALT LAHOZ – Espagne

Queralt Lahoz est sans aucun doute l’une des sensations musicales espagnoles les plus en vues du moment. Elle marche dans les pas de Rosalía avec toute cette modernité et cette attache aux racines.

Récompensée en 2023 par le prestigieux prix Music Moves Europe, son succès grandissant s’étend désormais à l’échelle européenne, à l’image d’une musique qui défie les frontières de genre.

Soul, hip-hop et dancehall s’entremêlent aux sonorités roots, urbaines et folkloriques latines, émergences spontanées des origines flamencas de l’artiste. De sa voix enchanteresse, elle livre des textes poétiques et inspirés par la mémoire collective des femmes de la classe ouvrière de sa vie.

Queralt Lahoz défie les conventionnalismes et transmet la force et la fragilité que seule une véritable survivante possède.

L'épicentre chemin de Mancy 61 Vésenaz 1245 Genève

