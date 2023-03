Quentin Toujours Debout THEATRE A L’OUEST, 3 juin 2023, ROUEN.

Quentin Toujours Debout THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-06-03 à 21:00 (2023-06-03 au ). Tarif : 21.9 à 21.9 euros.

Quentin, jeune humoriste de 19 ans, en a pas mal chié dans sa vie… Avec un humour tranchant et piquant à souhait, il vous racontera sa vie, ses galères, ses opérations, son vécu avec les filles et bien plus encore ! Un adulte dans un corps d’ado n’est pas très facile à vivre. Mais il est : toujours debout ! Le saviez-vous ? Quentin monte sur scène pour la première fois a? 15 ans au Théâtre à l’Ouest de Rouen ! Un de ses sketchs de?passe les 14 millions de vues sur YouTube, Facebook et Instagram. Un tel succès que les avant-premières s’enchaînent : Waly Dia, E?lodie Poux, Kev Adams, Laura Laune, Laurent Baffie… On le remarque aussi dans «la France a un incroyable talent», dans les «Duos impossibles de Jérémy Ferrari» sur C8, sur la scène du Montreux Comedy PopUp, du Montreux Comedy Club, et bien entendu sur les scènes des Théâtres à l’Ouest et de tous les cafés théâtres de France ! Quentin Toujours Debout

THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime

