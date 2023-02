Quentin Tarantino Cinema Speculation Conversation GRAND REX, 29 mars 2023, PARIS.

AEG Presents France ( L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce spectacle Réalisateur lauréat aux Oscars, auteur d’un bestseller #1 au classement des meilleures ventes du New York Times, Quentin Tarantino le cinéphile passionné amoureux du cinéma célèbre la publication de son très attendu livre Cinéma Spéculations, à l’occasion d’un événement rare, en personne, au Grand Rex à Paris le 29 mars prochain.Au cours de cette conversation avec Tarantino, l’auteur nous plongera dans une discussion fascinante centrée sur les films clefs du cinéma américain des années 70, qu’il a tous vus en salle à l’époque, en tant que jeune cinéphile.Grace à son imagination débordante et à son art si personnel, si riche du storytelling, Tarantino offre un point de vue rare sur le cinéma, lui qui est considéré comme l’un des plus grands talents de tous les temps du 7è art. Tarantino fera également une lecture d’un extrait de son nouveau livre.Critique et théorie de cinéma, récit merveilleux et histoire personnelle unique, Tarantino au Grand Rex, c’est tout cela à la fois !Ouverture de la billetterie : vendredi 3 février à 9hQUENTIN TARANTINO est un des réalisateurs de cinéma les plus adulés de sa génération. En 1992 il réalise son premier film RESERVOIR DOGS, puis co-écrit, réalise et joue dans l’un de ses films favoris, PULP FICTION, Oscar® du meilleur scénario. Par la suite il réalise une série de films tous autant acclamés les uns que les autres, JACKIE BROWN, KILL BILL VOL. 1 et VOL. 2, BOULEVARD DE LA MORT, INGLORIOUS BASTERDS, son film de guerre épique, DJANGO UNCHAINED (qui lui vaut son second Oscar® du meilleur scénario), et LES HUITS SALOPARDS. Son dernier film en date, IL ÉTAIT UNE FOIS… À HOLLYWOOD, a été nommé 5 fois aux Golden Globes, 10 fois aux BAFTAS et 10 fois aux Oscars. En 2021, le premier roman de Tarantino, IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD a été traduit dans 31 langues et est devenu immédiatement un bestseller international.Contact PMR : contact@aegpresents.fr Quentin Tarantino Quentin Tarantino

