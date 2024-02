Quentin et Jérémie Présence Pasteur Avignon, mercredi 3 juillet 2024.

Quentin et Jérémie Spectacle jeune public en salle de classe sur le harcèlement scolaire 3 – 21 juillet Présence Pasteur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-03T11:30:00+02:00 – 2024-07-03T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-21T11:30:00+02:00 – 2024-07-21T12:00:00+02:00

La pièce suit la trajectoire scolaire de Quentin et Jérémie, deux pré-adolescents de 11 ans qui entrent au collège. Les deux garçons ne sont pas si différents; ils voudraient tous les deux être populaires et aimés de leurs pairs. Mais Quentin a ce petit truc en plus ou en moins qui fait de lui une potentielle victime. Ainsi, assez vite, Quentin va se retrouver harcelé par la classe menée par Jérémie.

Présence Pasteur 13 Rue Pont Trouca, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

spectacle theatre