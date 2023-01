Quentin du Verdier – Festival de Rocamadour – Moment d’orgue – Rocamadour Rocamadour OT Vallée de la Dordogne Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Il s'est produit en concert à de nombreuses reprises en France, tant en soliste qu'en formations variées: dans le cadre du Festival de Bélaye, des concerts de la Chapelle Royale de Versailles, à Saint-Séverin à Paris, à Poitiers, Lens, Deauville, Périgueux, Saint-Antoine-l'Abbaye…Il est particulièrement attaché au répertoire classique français, style dans lequel il a décroché deux premiers prix internationaux : en 2018 au concours international Pierre de Manchicourt à Lens, et en 2021 au concours Xavier Darasse à Toulouse. Durant l'été 2021, il a également reçu deux autres récompenses internationales : le Premier Prix du Concours Florentz, décerné par l'Académie des Beaux-Arts, et l'une des « 3 most outstanding overall performances » du concours de Saint-Albans (Angleterre) qui avait lieu à distance en raison de la crise covid. Dans le cadre du concours Darasse il est également nommé « jeune organiste de l'année » par l'ECHO, association regroupant des orgues historiques d'europe qui lui prépare ainsi une tournée internationale en 2022. Également soucieux d'agir dans sa Corrèze natale, il est directeur artistique des Amis de l'orgue de la cathédrale de Tulle et dirige depuis 2021 le Chœur Tor Carrat de Salon-la-Tour.

