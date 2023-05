Quentin Derouet, LAETERE Église Saint-Denys du Saint- Sacrement, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h30 à 01h00

.Tout public. gratuit

Installation. Peindre avec des roses. Une toile monumentale pour une expérience poétique et participative.

Quentin Derouet est diplômé des Beaux Arts de Grenoble et de la Villa Arson. Il vit et travaille entre Paris et l’Aveyron developpe un travail principalement centré sur le végétal, la peinture et l’installation, afin de dévoiler le rapport avec lequel l’Homme cohabite en poète avec le monde.

Quentin Derouet propose Laetare, une toile monumentale de huit mètres de long avec un bouquet de roses. Les visiteurs sont ainsi invités à venir expérimenter la matière en écrasant directement les pétales sur la toile de coton, dans un moment de partage. C’est cette jouissance bienveillante qu’appelle la proposition de Quentin Derouet, comme une ode aux expériences de l’enfance, aux utopies de Robert Filliou et aux manières d’être vivant de Bruno Latour.

En partenariat avec Art, Culture et Foi et la Galerie Pauline Pavec.

Église Saint-Denys du Saint- Sacrement 68 rue de Turenne 75003 Paris

Contact : https://www.quentinderouet.com

