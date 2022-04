Quentin crève l’écran Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Catégories d’évènement: Amathay-Vésigneux

Doubs

Quentin crève l'écran Théâtre de l'enchanteur 8bis, grande rue Amathay-Vésigneux

2022-04-13

Amathay-Vésigneux Doubs Amathay-Vésigneux EUR 10 Quentin passe ses journées devant l’écran. Un jour, en pleine partie de jeux vidéos, il est interrompu par le président de la république qui déclare l’état d’urgence : « Les enfants sont en danger, ils passent trop de temps devant la télé ». Il interdit donc leur utilisation pendant 24 heures. Le jeune garçon démuni se retrouve à devoir utiliser les objets qui l’entourent et son imagination pour jouer. quentincrevelecran@gmail.com +33 3 81 83 46 55 http://www.theatre-lenchanteur.com/ Quentin passe ses journées devant l’écran. Un jour, en pleine partie de jeux vidéos, il est interrompu par le président de la république qui déclare l’état d’urgence : « Les enfants sont en danger, ils passent trop de temps devant la télé ». Il interdit donc leur utilisation pendant 24 heures. Le jeune garçon démuni se retrouve à devoir utiliser les objets qui l’entourent et son imagination pour jouer. Théâtre de l’enchanteur 8bis, grande rue Amathay-Vésigneux

Amathay-Vésigneux, Doubs
Théâtre de l'enchanteur 8bis, grande rue

