Pontruet Aisne Pontruet Réservez votre soirée du 16 octobre à Pontruet.

Les Choristes de Quentin Chœur Chante interprèteront divers chants en l’Eglise de Pontruet à 20 heures. C’est gratuit en plus. Une cagnotte sera cependant déposée à l’entrée de l’église pour pouvoir faire des travaux et améliorer l’accueil des paroissiens.

Venez ! Partagez ! Invitez ! Pour tous renseignements 0675415448

Buvette sur place

