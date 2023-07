Paille à sons QUENIGUEN 44350 Guerande Guérande, 16 septembre 2023, Guérande.

Paille à sons Samedi 16 septembre, 13h00 QUENIGUEN 44350 Guerande Entrée libre: 0

L’association Couleurs Coteau et les organisateurs du festival Savonne toi d’paille vous présente « Paille à Sons ».

Un évènement original qui se veut fun, festif, convivial, familial, décalé, dans le but de s’ouvrir, de tisser du lien, de créer des souvenirs communs…

Au programme :

L’après-midi, place aux Olympaillades, où 20 équipes s’affronteront sur 10 épreuves & défis décalés…. Un moment à vous pailler le souffle

Tout au long de l’événement musique, artistes et jongleurs en déambulation

Bar et foodtrucks seront là pour étancher ta soif et te rassasier selon ta faim

Le soir, place aux concerts (on te réserve une programmation aux petits oignons!)

QUENIGUEN 44350 Guerande QUENIGUEN 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 73 92 07 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 10 65 25 52 »}, {« type »: « email », « value »: « gerard.pereon@neuf.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://stdp.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/paille-a-sons-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T01:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T01:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE