23 avril – 1 mai Sur place entrée libre 0675028745

« Animus, Anima, Persona »

techniques mixtes

Ouverture de l’atelier de Christine Prisot

Christine Prisot vit et travaille en Bretagne.

Artiste visuelle et poétesse, elle aime faire voyager les corps, les formes dans un espace poétique.

Après avoir travaillé l’encre, l’aquarelle et l’acrylique, l’artiste ouvre son atelier et présente ses derniers travaux au fusain.

Des corps croisés, de peaux, de poils et de plumes, des corps drolatiques, improbables, des postures, des regards… A travers ces persona, elle a mêlé imaginaire et mystère.

Cette exploration picturale esquisse la part primitive, indomptée qui est en nous. L’homme-animal, apparaît dans ces œuvres entre sauvagerie et culture. Ses comportements affirmés ou infirmés s’enchevêtrent tout au long de notre vie sociétale, opposant et conciliant obscurité et lumière.

La poussière de bois brûlé du fusain noircit les doigts de suie et signe l’ADN d’humanimaux.

Son dernier recueil de poésies et de peintures « Kaïros » sera disponible lors de l’exposition.

Sa poésie singulière nous emmène tantôt avec gravité, tantôt avec légèreté et parfois

pointée d’humour, vers un univers intime, celui de la contemplation et de la métamorphose de l’être.

Atelier de Kervigné

22 B Kervigné 56130 Férel

Ouvert les 23, 24, 30 avril et 1er mai 2022

11h à 13 h et 16 h à 19 h et sur rdv

