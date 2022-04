Quels sont mes droits et devoirs en tant que copropriétaire ? Carré des Services (Le) Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Quels sont mes droits et devoirs en tant que copropriétaire ? Carré des Services (Le), 26 avril 2022, Saint-Herblain. 2022-04-26

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui sur inscription : 02 40 44 99 64 La vie en copropriété passe par le respect d’un certain nombre de règles. Si les copropriétaires ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Quels sont-ils ? Découvrez-les lors de cette soirée dédiée à la copropriété, animée par l’ADIL et Soliha. Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800

0240449964

