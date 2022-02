Quels sont les apports du numérique et de la data en système d’élevage ? Cas d’usage de la volaille. Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

BAOBA accompagne les éleveurs de la Coopérative Val de Sèvre dans la digitalisation des processus de production qui permet aux éleveurs comme à la coopérative un gain de temps et une traçabilité augmentée garantissant l’excellence du produit. Pour cela, BAOBA intègre Tableau (Salesforce) dans sa plateforme pour permettre aux Coopératives et leurs adhérents de visualiser en temps réel les données de leurs exploitations, comparer les bonnes pratiques et rentrer dans une démarche d’amélioration continue BAOBA accompagne les éleveurs de la Coopérative Val de Sèvre dans la digitalisation des processus de production. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

