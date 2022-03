Quels sont ces papillons qui virevoltent? Maison de la nature,Mantet Mantet Catégories d’évènement: Mantet

Quels sont ces papillons qui virevoltent?

Maison de la nature, Mantet, le mercredi 10 août à 18:30

La diversité des milieux ouverts et semi-ouverts offrent un lieu de vie idéale pour le cycle de vie des papillons. Venez découvrir la diversité des papillons qui peuplent cette mosaïque de milieux. Animations organisées dans le cadre du festival nature des réserves naturelles catalanes : reserves-naturelles-catalanes.org

Information : 04 68 05 00 75

Conférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-10T18:30:00 2022-08-10T20:30:00

