Plan d’eau Saint-Léger en Charnie, le dimanche 15 mai à 14:00

En compagnie d’un animateur de Mayenne Nature Environnement et d’une technicienne forestière du Centre Régional de la Propriété Forestière, venez apprendre à reconnaître les arbres et les arbustes, savoir répérer leur place dans la haie et dans la forêt et découvrir les usages actuels et ancestraux de leur bois. A quoi est liée la présence de ces espèces particulières ? Quelle biodiversité accueillent-elles ? Comment le changement climatique vient-il bouleverser la biologie des arbres et comment le forestier prend-il en compte l’ensemble de ces paramètres pour gérer durablement une forêt ? Nous aborderons également ces différentes questions à travers l’observation des haies et des arbres du bois des Vallons. Pensez à apporter de vieux annuaires pour y sécher les feuilles récoltées, des bottes et un imperméable en cas de pluie.

CNPF – Pays de la Loire Grandeur Nature

Plan d’eau Saint-Léger en Charnie 53480 Saint-Léger-en-Charnie Saint-Léger-en-Charnie Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T16:00:00