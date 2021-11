Albi En ligne Albi, Tarn Quels services publics quand l’argent manque ? En ligne Albi Catégories d’évènement: Albi

Quels services publics quand l'argent manque ?

le jeudi 13 janvier 2022 à 18:00

Intervenant : [Loïc Steffan](https://www.linkedin.com/in/loic-steffan-aa524125/?originalSubdomain=fr). Conférence à voir en visioconférence. Pour accéder à la conférence, retrouvez le lien Zoom sur la page d’accueil du site de l'[Université pour tous](https://www.universitepourtous81.fr/) le jour J.

Gratuit, accessible en ligne.

2022-01-13T18:00:00 2022-01-13T20:00:00

