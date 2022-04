Quels regards porter sur la guerre en Ukraine ? Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Quels regards porter sur la guerre en Ukraine ? Institut National Universitaire Champollion, 14 avril 2022, Albi. Quels regards porter sur la guerre en Ukraine ?

Institut National Universitaire Champollion, le jeudi 14 avril à 18:00

Cet évènement, ouvert à tous, propose de prendre le temps de l’analyse et de l’écoute, et de témoigner de la solidarité de la communauté universitaire à l’égard de l’Ukraine. ### Analyses * **Géopolitique de l’Ukraine** par Thibault Courcelle, maître de conférences en géographie, INU Champollion * **Sociologie des réfugiés** par Nita Larroque, doctorante en sociologie, Mémorial de Rivesaltes ### Solidarité * **Entre aide humanitaire et accueil des réfugiés, quelle aide aux ukrainiens ?** Avec la Croix rouge du Tarn et les associations ARALIA / SOLIDAC ### Témoignages * **Retour sur un séminaire de terrain en Ukraine** par Marie-Cécile Amat et Maël Cornus, anciens étudiants de l’INU Champollion (Projet Héritage historique européen et valeurs citoyennes) * **L’Université, aujourd’hui en Ukraine** par Genia Kosarieva, professeur à l’Université Technologique de Dnipro (partenaire IMT Mines Albi) * **Le mémorial de Babi Yar** par Ruslan Kavastiuk, responsable scientifique ### Informations * L’événement est ouvert à tous * Il se déroulera dans l’auditorium 1 de la Maison Multimédia de l’INU Champollion * Il sera possible de le suivre en ligne : inscriptions sur le site de [l’IMT Mines Albi.](https://www.imt-mines-albi.fr/fr/parlons-ukraine) L’INU Champollion et IMT Mines Albi s’associent pour donner la parole à des universitaires, acteurs solidaires mais aussi témoins directement confrontés à la guerre et à ses conséquences. Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Institut National Universitaire Champollion Adresse Place de Verdun, 81000 Albi Ville Albi lieuville Institut National Universitaire Champollion Albi Departement Tarn

Institut National Universitaire Champollion Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Quels regards porter sur la guerre en Ukraine ? Institut National Universitaire Champollion 2022-04-14 was last modified: by Quels regards porter sur la guerre en Ukraine ? Institut National Universitaire Champollion Institut National Universitaire Champollion 14 avril 2022 Albi Institut National Universitaire Champollion Albi

Albi Tarn