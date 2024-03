Quels portraits ! Notre histoire, musée de Rumilly Rumilly, samedi 18 mai 2024.

Quels portraits ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 16h00 Notre histoire, musée de Rumilly entrée libre

A l’occasion de la Nuit des Musées, le Samedi 18 Mai, les CP de l’école Jeanne d’arc exposent au musée de Rumilly !

Les élèves seront présents à 16h pour vous faire découvrir leurs réalisations autour du thème du portrait. Profitez de ce moment pour visiter l’exposition « La classe l’œuvre » en compagnie des artistes !

Notre histoire, musée de Rumilly 5 place de la manufacture, Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

©Musée de Rumilly