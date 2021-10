Quels pitres : stages enfants Saint-Valery-sur-Somme, 25 octobre 2021, Saint-Valery-sur-Somme.

Quels pitres : stages enfants 2021-10-25 14:15:00 – 2021-10-27 16:00:00

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Et si vos enfants s’essayaient à la comédie et au jeu clownesque ?

A l’occasion du festival Les mots buissonniers à Saint-Valery-sur-Somme, un de nos comédiens embarquera les jeunes participants de ce stage ouvert à tous vers la pratique du théâtre et du clown.

L’intervenant déploiera des jeux, des exercices théâtraux et des trésors d’imagination dans l’objectif de faciliter la rencontre et de préparer les enfants à l’art de la comédie et de la farce. Il les aidera à investir l’espace et à entrer dans le jeu, chacun à son rythme, à trouver corps et voix. Les jeunes participant formant cette troupe éphémère auront ainsi l’occasion de découvrir leur potentiel et de visiter toute la palette des émotions.

En conclusion de ces trois jours, chaque enfant pourra assister au spectacle clownesque RAFISTOL ET MAESTRO dans notre théâtre, L’École des Garçons, cerise sur le gâteau de ce stage inoubliable.

Stage de théâtre pour les enfants de 6 à 10 ans

Ouvert à tous les niveaux : initiés ou non.

Intervenant : Ludovic Lemarié, comédien, metteur en scène, auteur.

+33 6 22 42 79 72 https://www.latroupesoliles.fr/stages

