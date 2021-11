Saint-Gravé ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE Morbihan, Saint-Gravé Quels paysages dans nos assiettes ? ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE Saint-Gravé Catégories d’évènement: Morbihan

Une eau et une alimentation saine et disponible pour tous, c’est évident mais pas si simple ! Comment agit-on ensemble dans ce sens ? Nous vous proposons de se projeter dans les paysages et initiatives de transition alimentaire du territoire pour tenter d’y répondre. Lecture de paysage organisée avec le SDCY dans le cadre de la Petite semaine Agricaunaise Lecture de la place de l’eau et de l’alimentation dans le paysage ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE Place de l’église Saint-Gravé Morbihan

2021-11-13T09:30:00 2021-11-13T12:00:00

